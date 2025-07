Combate a quadrilhas gera redução de 75% nos roubos a bancos no Paraná de 2018 a 2024

O Paraná registrou queda de 75% nos roubos a instituições financeiras entre 2018 e 2024. Foram 24 ocorrências naquele ano e apenas seis no mais recente levantamento. Com esse resultado, o Estado passou a figurar entre os cinco com menor número de crimes desse tipo no País. Na comparação entre 2023 e 2024, a redução foi de 38,5%, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o que reforça a tendência de queda contínua na modalidade.

A redução é resultado de uma política prioritária da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp) no enfrentamento a organizações criminosas especializadas em ataques a bancos e carros-fortes.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, atribui os resultados à integração das forças policiais e ao planejamento estratégico implementado desde o início da atual gestão. “Os avanços que temos conquistado refletem o fortalecimento da inteligência policial, a atuação coordenada entre as corporações e o investimento constante promovido pelo governo Ratinho Junior”, disse.

OPERAÇÕES

Em janeiro de 2025, uma ação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na desarticulação de um grupo criminoso em Ponta Grossa. nos Campos Gerais. Durante a operação, houve confronto armado, e os policiais apreenderam fuzis, uma metralhadora calibre .50, explosivos, um carro blindado e coletes à prova de balas.

Nos meses seguintes, a investigação avançou com novas ações em Foz do Iguaçu e Matinhos. Em abril, mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos de integrar a mesma quadrilha. Um dos alvos, investigado por envolvimento em um roubo à Caixa Econômica Federal em Itaperuçu, foi preso em Foz do Iguaçu.

Em maio, sete integrantes de outro grupo criminoso foram presos durante operação conjunta das polícias do Paraná e de Santa Catarina, com prisões efetuadas em Maringá, Sarandi e Joinville.

Já em julho, uma nova operação integrada prendeu dez suspeitos de envolvimento na tentativa de roubo a uma agência do Banco Itaú em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação foi realizada em Colombo, na mesma região, menos de uma semana após o crime. Na ocasião, foram apreendidos simulacros de armas, drogas, celulares e dinheiro em espécie.

INCIDENTE MARCANTE

Em 2022, as polícias do Paraná prenderam integrantes de uma quadrilha envolvida em um mega-assalto no estilo “novo cangaço”, em Guarapuava. A ação criminosa durou cerca de quatro horas e mobilizou intensa resposta das forças de segurança. Um policial militar morreu, outro ficou ferido e um terceiro foi salvo por seu colete balístico.

“Esse incidente marcou a polícia do Paraná e é um exemplo da dedicação dos seus integrantes no combate ao crime organizado. Tornou-se também um estímulo para todos nós das forças de segurança, reforçando o compromisso de impedir a ação desses criminosos”, afirmou o secretário.

O combate a esse tipo de crime segue como prioridade da segurança pública estadual, com foco na desarticulação de quadrilhas, no uso da inteligência policial e na ampliação da integração entre as forças.

ANUÁRIO

Dados do 19º Anuário de Segurança Pública também mostram que homicídios dolosos caíram 10% e o número de roubos reduziu 23,7% no Paraná em 2024, em relação a 2023. O Paraná não tem nenhum município entre os mais violentos do País e está entre os seis com as menores taxas de mortes violentas intencionais, acima da média nacional.

Outro destaque é o volume de apreensão de drogas, com o Paraná responsável por mais de um terço de todos os entorpecentes retirados de circulação no Brasil no ano passado. O Estado respondeu por 36,5% das apreensões de maconha e cocaína no País em 2024. Foram 769,4 mil kg (769 toneladas) apreendidos, tanto pelas forças de segurança estaduais (Polícia Militar e Polícia Civil), quanto pelas forças federais. Em todo o País foram retiradas de circulação cerca de 2,1 milhões de quilos de drogas.

Agência Estadual de Notícias