Espetáculo Musical sobre São Francisco de Assis abre jubileu de 25 anos da Fraternidade O Caminho

A Fraternidade O Caminho promove no dia 25 de outubro de 2025, em Campo Mourão, o Espetáculo Musical de São Francisco de Assis, que marca o início das comemorações dos 25 anos de fundação da instituição religiosa. O evento será realizado no Rincão da Vila Franciscana, com entrada gratuita e estimativa de público de aproximadamente 1.500 pessoas.

A programação tem início às 19h, com a abertura da praça de alimentação, que contará com barracas vendendo pipoca, pastel, cachorro-quente, doces, refrigerantes e água. Às 20h30 começa o espetáculo, com duração prevista de 01h20, encerrando-se por volta das 21h50.

O musical apresenta a trajetória de São Francisco de Assis e Santa Clara, patronos e intercessores da Fraternidade, por meio de cenas que unem interpretação, dança e canto. Ao todo, cerca de 150 voluntários, entre elenco e equipe técnica, estão envolvidos na produção — todos sem formação profissional na área artística, mas com forte espírito de evangelização e serviço.

A apresentação tem como objetivo evangelizar e relembrar a importância dos santos franciscanos na caminhada espiritual da comunidade, além de fortalecer a fé e os valores cristãos por meio da arte.

A Fraternidade O Caminho destaca que haverá uma equipe organizando o estacionamento para facilitar o acesso e a segurança do público. Este ano, o tradicional Musical de Natal sobre o Nascimento de Jesus será substituído por este espetáculo especial em homenagem a São Francisco de Assis. O evento é aberto a toda a comunidade de Campo Mourão e região.