Comandante do 11º BPM realiza visita institucional à 2ª Companhia

Nesta quinta-feira (11), o Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Aguinaldo Gentil de Alencar, realizou uma visita oficial à sede da 2ª Companhia do 11º BPM em Ubiratã. A agenda incluiu uma reunião estratégica com o Comandante da Companhia e dos Destacamentos subordinados, além da apresentação formal dos novos aspirantes que passam a integrar a unidade.

Durante o encontro, foram discutidos temas operacionais, metas institucionais e o fortalecimento das ações de segurança pública na área de atuação da 2ª CIA. O tenente-coronel Alencar destacou a importância do trabalho integrado entre os comandos locais e a valorização dos policiais militares no desempenho de suas funções.

A visita também marcou a apresentação dos aspirantes a oficial Soto e Marchack, que passaram a reforçar o efetivo do Batalhão.