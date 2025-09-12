Prefeitura de Campo Mourão abre chamada escolar para 2026

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Educação, abriu a “Chamada Escolar 2026,” que será realizada até o dia 19 de setembro. A iniciativa é destinada a crianças que completam 4 anos até o dia 31 de março de 2026 e que ainda não estão matriculadas na rede municipal de ensino.

Além das crianças, jovens, adultos e idosos que não estudam ou que não concluíram os anos iniciais também podem participar do processo. O cadastro pode ser feito de forma prática, diretamente pelo site da prefeitura ou presencialmente na escola mais próxima da residência do interessado.

Para se cadastrar, os interessados ou seus responsáveis devem acessar o endereço eletrônico https://g-ale.net/chamadaescolar . A Chamada Escolar é uma oportunidade importante para garantir o acesso à educação para todos.

A diretora-geral da Secretaria Municipal da Educação, Vivian Macowski , destaca que o cadastro realizado nesta chamada não corresponde à matrícula definitiva, mas sim a um levantamento de vagas para a organização das turmas para o próximo ano letivo.