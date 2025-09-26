Campo Mourão recebe neste domingo a 4ª etapa da Copa União de Kart

O esporte vai movimentar Campo Mourão neste domingo (28). Além da Corrida de Rua Fecam e da Caminhada na Natureza, a cidade será palco da 4ª etapa da Copa União de Kart, no Kartódromo Horácio Amaral, na Asa Leste.

A competição reunirá quatro categorias: Mirim, Sprint 2 Tempos, F4 Challenge 42,5 e F4 Sorteados ( essa última dividida em Sênior e Graduados).

Na Mirim, a liderança da temporada é de Joaquim Montans, com 84 pontos, seguido de perto por Enzo Fuzetti, que soma 79. Já na Sprint 2 Tempos — os karts mais velozes — o primeiro colocado é Marcos Montans, pai de Joaquim, com 77 pontos. Ele tem como principal perseguidor Newton Toy, vice-líder com 62.

Na F4 Sênior, que utiliza motores sorteados para equiparar o desempenho dos pilotos, Marcos Montans também aparece na frente, agora com 84 pontos. Em segundo lugar está Igor Ribeiro, com 72. Entre os Graduados, a liderança é de João Vitor da Silva, com 77 pontos, seguido por Eloisa Cheffer, que soma 64.

PROGRAMAÇÃO

As atividades no kartódromo começam já no sábado (27), com os treinos livres. No domingo, a tomada de tempo para definir o grid de largada inicia às 10h50, com a categoria Mirim. A primeira corrida está prevista para às 11h35, após as classificações das demais categorias.

A entrada do público é gratuita.