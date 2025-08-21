11º BPM lança a Operação Força Total XVIII em Campo Mourão

Na manhã desta quinta-feira (21), o 11º Batalhão de Polícia Militar realizou, no Parque da Pedreira – Jardim Modelo, o lançamento da Operação Força Total XVIII.

A ação mobilizou diversas equipes policiais distribuídas em pontos estratégicos de Campo Mourão, com o objetivo de reforçar a segurança preventiva, intensificar o policiamento ostensivo e ampliar a sensação de tranquilidade da população.

Com foco na proteção da comunidade mourãoense, a operação reafirma o compromisso do 11º BPM com a ordem pública, a redução da criminalidade e a presença efetiva da Polícia Militar em toda a sua área de atuação.