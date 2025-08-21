Dois homens são mortos a tiros em noite violenta em Goioerê

Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Goioerê na noite desta quarta-feira, 20. Paulo Eduardo Marques, conhecido como “DanDan”, dono de uma tabacaria na baixada da Avenida Paraná, e Ludson Silva, conhecido como “Big”, que seria cunhado de “DanDan”, foram mortos a tiros.

O crime ocorreu na Avenida Cascavel, perto da esquina com a Avenida Paraná, na Vila Guaíra. Segundo as informações apuradas pela polícia, as vítimas estavam na frente de uma casa, junto a um bar, quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram ao local e atiraram.

“DanDan”, que seria o alvo, morreu no local enquanto o outro rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu no Pronto Atendimento. Os disparos ainda feriram mais três pessoas. Elas foram socorridas pela equipe do Samu.

O pai de “Big” também foi baleado, assim como uma jovem. Não há informações sobre o estado deles, apenas de que não correriam risco de morte.

A polícia suspeita que o crime estaria relacionado a um homicídio ocorrido na baixada da avenida Paraná, em frente a uma conveniência, pertencente a “DanDan”, na sexta-feira da semana passada.

Os corpos foram recolhidos pela equipe do IML e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, enquanto também tenta identificar e prender os responsáveis.

Com informações: Goionews