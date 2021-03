Vacinação em dois locais e organização por sexo agiliza atendimento

Transcorre de forma tranquila e sem longas filas a primeira dose de vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 76 anos nesta quarta-feira (24). O atendimento organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (mulheres pela manhã e homens à tarde), também pelo sistema drive thru agilizou o atendimento, realizado na Casa da Cultura e no estacionamento da Unespar-Fecilcam.

A imunização teve início às 8h30 e vai até as 16 horas, com distribuição de senhas. “Decidimos organizar por sexo para reduzir a concentração nas primeiras horas da manhã como vinha ocorrendo”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, ao destacar o apoio da Polícia Militar e da Diretran no drive thru.

Ele ressalta que nesta quinta-feira (25) começam a ser atendidos os idosos acima de 75 anos e na sexta, os que já completaram 74 anos. Para ser vacinado é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS. O município recebeu do governo do Estado 920 doses de vacina na semana passada e mais 3.300 nesta semana para imunização de idosos. “Estamos aguardando ainda o recebimento de vacinas para trabalhadores da saúde da rede particular”, completa o secretário.