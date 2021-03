Com lotação máxima, Santa Casa registra mais uma morte pela covid-19

Subiu para 129 o número de mortes pela covid-19, em Campo Mourão. A informação foi divulgada ontem à tarde pelo Hospital Santa Casa, que também comunicou em nota que sua Unidade de Terapia Intensiva Covid-19 encontra-se em sua lotação máxima, com 24 pacientes internados.

Com isso, a direção do hospital informa que está sem condições de receber novos pacientes. A vítima de ontem é um homem de 51 anos, que estava internado desde o dia 4 de março.

A Santa Casa comunicou também que o setor de pronto atendimento, que conta com sete leitos de UTI Covid, encontram-se com nove pacientes internados, destes pacientes, sete estão em ventilação mecânica. “Também a UTI geral adulto permanece com os dez leitos ocupados, sem condições de receber novos pacientes. Dessa maneira, solicita-se desvio de fluxos de pacientes graves que necessitam de UTI geral e UTI Covid, e também de pacientes de outras causas, que necessitam de atendimento no pronto atendimento, pois não dispomos de estrutura para novos Pacientes no momento”, informou a nota do hospital.

A nível regional, são 367 mortes pela doença, enquanto no Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou nesta terça-feira (23) luto oficial de três dias em todo o território estadual em respeito aos 15 mil paranaenses mortos pela Covid-19.

O novo boletim da Secretaria da Saúde apontou um total de 15.166 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.