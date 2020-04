Vacinação da H1N1 prossegue a partir desta quinta em Unidades de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde do Município de Campo Mourão, exceto as do Fortunato Perdoncini, Avelino Piacentini e Vila Urupês, estarão prosseguindo a partir desta quinta-feira com a imunização da Vacina contra a Influenza (H1N1), para profissionais de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (segunda etapa).

No dia 9 de maio, as unidades de saúde citadas atenderão as crianças, então as mães deverão levar as mesmas nesta data para a imunização, das 8 às 17 horas. Gestantes, puérperas, e indígenas, bem como a população com idade de mais de 55 anos, também serão imunizados a partir desta data.

Das segunda e terceira etapas, a imunização das Unidades de Saúde da área rural será realizada com agendamento prévio da Secretaria da Saúde, entre os dias 11 e 15 de maio, das 8 às 12 horas.