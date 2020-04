Acidente causa duas mortes na entrada de Moreira Sales

Um capotamento ocorrido na noite desta terça-feira, provocou a morte de duas pessoas, na rodovia PR-468, em uma curva existente perto do portal de entrada de Moreira Sales.

Edvilson Graça Celestino, de 39 anos, dirigia um VW/Gol, sentido a Moreira Sales, quando bateu contra a canaleta na curva, capotou e caiu em uma ribanceira.

Celestino estava na companhia de Vagner Souza Pereira, 29 anos, e os dois morreram no local. Ambos moravam em Moreira Sales.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local do acidente, fazendo o levantamento para a elaboração do boletim. Os corpos foram encaminhados ao IML de Campo Mourão. (Informações e foto Goionews)