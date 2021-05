Vacinação da Covid-19 para Imunossuprimidos nesta quinta-feira

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estará vacinando os Imunossuprimidos (Pacientes do SAE – Serviço de Assistência Especializada) contra a COVID-19 (com idade entre 18 e 59 anos). A vacinação será nesta quinta-feira (13), parte da manhã, das 8 às 12 horas.

Estão disponíveis entre 100 e 120 doses. “Estaremos prestando este atendimento, esta vacinação, a todas as pessoas que atendemos, e que estão devidamente cadastrados aqui no SAE, estamos comunicando também via telefone, e o local para esta vacinação é a Avenida Guilherme de Paula Xavier, 1844. Para mais informações, as pessoas podem nos ligar, no fone (44) 3529-3347”, informa Ana Lúcia Cardoso (Enfermeira Chefe do SAE).