Fora de casa, CM/Futsal enfrenta o Umuarama pelo Paranaense

Precisando vencer para recuperar posições e se manter na briga pela classificação entre os quatro melhores do Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal entra em quadra na noite de hoje (12), às 19h00, fora de casa contra o Umuarama, no Noroeste do Paraná. Mais um forte e tradicional adversário em competições do Estado e do Brasil, como a Liga Nacional e a Copa do Brasil.

Sétimo colocado com 09 pontos em 06 jogos, o carneiro tricolor vem de derrota na última rodada e depende de um bom resultado em Umuarama, que está na décima primeira posição com 06 pontos, mas, com um jogo a menos que os mourãoenses. Em caso de vitória na noite de hoje, Campo Mourão vai a 12 pontos e salta para a terceira colocação, ficando atrás apenas de Foz e Cascavel, primeiro e segundo colocados. Contudo, o time mourãoense terá jogos a mais que Dois Vizinhos, Pato, Coronel e Chopinzinho. Adversários que momentaneamente estão à frente na tabela.

AO VIVO

A partida terá transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV e Objetiva TV, pelos canais oficiais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook).