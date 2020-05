Vacinação contra gripe prossegue para professores e adultos entre 55 a 59 anos

A campanha de vacinação contra a gripe teve continuidade no sábado, no período da manhã, para professores de escolas públicas e privadas do município. Nesta segunda-feira (18), as Unidades de Saúde iniciaram também a vacinação de pessoas entre 55 e 59 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação para todos os grupos prioritários está sendo realizada nas Unidades de Saúde (exceto na Vila Urupês, Avelino Piacentini e Fortunato Perdoncini). A campanha do Ministério da Saúde prossegue até o dia 22 de maio.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, lembra que este ano o Ministério da Saúde enviou as vacinas de forma escalonada aos Estados, que repassa aos municípios por meio da Regional de Saúde.