Mulher fica ferida em acidente com motocicleta

Uma mulher de 37 anos ficou ferida em mais um acidente envolvendo carro e moto, em Campo Mourão. A vítima estava na garupa de uma moto, conduzida por um homem de 46 anos, pela avenida Jorge Walter, quando ocorreu a colisão com um veículo Fiat Siena, no cruzamento com a rua Edmundo Mercer.

O acidente ocorreu por volta das 11h40 desta segunda-feira, bem próximo ao Colégio Estadual. Conforme foi apurado pela Polícia Militar no local, o motorista do Siena seguia pela Edmundo Mercer, sentido Centro/Copacabana e não percebeu a moto, ao cruzar a avenida.

O motociclista não conseguiu desviar e bateu na lateral do automóvel. O casal foi caiu e a mulher sofreu ferimentos na perna direita. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Pronto Socorro. O condutor da moto não se feriu.