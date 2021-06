Vacinação contra gripe (H1N1) vai até dia 9 de julho

Se não for prorrogada pelo Ministério da Saúde, termina no dia 9 de julho a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza H1N1). Os grupos prioritários neste período são os portadores de doenças crônicas, forças de segurança e de salvamento, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário.

Os demais grupos, como idosos acima de 60 anos, professores, trabalhadores da Saúde, gestantes e puérperas e crianças de seis meses até 5 anos completos que ainda não foram imunizados devem procurar uma das sete unidades de Saúde.

A vacinação contra a gripe, de segunda a sexta-feira, é realizada nas unidades de Saúde dos bairros Urupês, Tropical, Paulista, Cidade Nova, Lar Paraná, distrito de Piquirivai e Vila Guarujá. A cobertura da vacina da gripe até agora está baixa. Do público alvo de 36,2 mil pessoas, até agora foram aplicadas 19,3 mil doses (50%).

“Vale lembrar que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 15 dias para receber a vacina contra a gripe e pedimos que fiquem atentas aos grupos prioritários da campanha”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele acrescenta que a vacinação contra a gripe, além de prevenir o surgimento de complicações, internações e óbitos por causa da própria infecção, também vai reduzir os sintomas que podem ser confundidos com a Covid-19.