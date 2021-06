Novo decreto reduz toque de recolher e suspende “lei seca”, em C. Mourão

Novo decreto municipal que começa a vigorar a partir desta sexta-feira (25) até dia 9 de julho, muda das 22 horas às 5 horas o horário do “toque de recolher”, que no decreto vigente iniciava as 20 horas. Também volta a permitir a comercialização de bebidas alcoólicas nos fins de semana. As decisões foram tomadas em reunião do Comitê de Gestão de Crise para enfrentamento da pandemia de Coronavírus.

Outra novidade é que a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de junho, será retomado o atendimento presencial nas repartições públicas municipais, com o Paço Municipal, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. As demais medidas restritivas permanecem inalteradas, como eventos controle de entrada de pessoas no comércio, práticas de esportes coletivos, entre eutros.

Para a adoção das novas medidas o Comitê considerou, principalmente, a redução do número de atendimentos e internações na UPA, instalação do Centro de Triagem na Praça da Juventude para atendimento de pessoas com sintomas de Covid, além dos impactos na economia do município.

“O Comitê reúne-se toda semana para analisar a situação e as decisões são sempre com base em parecer técnico. Não gostaríamos que tivesse nenhum tipo de restrição, mas infelizmente ainda não tem como voltarmos à normalidade e por isso é necessário a colaboração de todos para que não tenhamos que possamos liberar outras atividades o mais breve possível”, salienta o prefeito Tauillo Tezelli.