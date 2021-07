Vacinação contra Covid por faixa etária neste sábado e domingo

Com a nova remessa de vacinas contra Covid-19 enviadas pelo governo do Estado nesta sexta-feira (02), a Secretaria Municipal de Saúde retoma a imunização por faixa etária. Neste sábado, das 8 às 12 horas, serão atendidos quem já completou 45 anos e à tarde (das 12h30 às 17 horas), a faixa etária de 44 anos. Caso ainda sobrem doses, a vacinação terá continuidade no domingo, das 8 às 13 horas, para 43 anos.

“Não estocamos vacinas. Sempre que recebemos do governo abrimos para atendimento, conforme o plano estadual. Mais até do que a população, nós temos pressa em concluir a imunização”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Quem perdeu o prazo da vacinação por qualquer motivo, poderá ir no dia que estiver aberta para a população geral, apresentando os documentos pedidos para o público que se enquadra. O atendimento continua na Casa da Cultura e pelo sistema drive thru em frente a Unespar.