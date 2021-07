Avaliação e o Impacto Motivador Honra ao Mérito

Em 2020, a sociedade mourãoense foi presenteada com mais um filho ilustre, o Colégio Vila Militar Unicampo. Esse presente nasceu em tempos comuns, começou a engatinhar em plena pandemia da Covid-19, aprendeu a andar em um ano atípico e agora, mesmo sem o mundo voltar à normalidade, corre em direção ao sucesso.

O bom desenvolvimento não é por acaso, é uma consequência, pois o Colégio é composto por uma equipe pedagógica de especialistas, mestres e doutores que em sala de aula ministram conteúdos, incentivam pesquisas e auxiliam a formação cidadã, além de estarem afinadíssimos com as determinações da LDB e BNCC,introduzem metodologias ativas, deixando a cada dia, as aulas mais interessantes, e preocupam-se com a avaliação e os instrumentos utilizados para realizá-las.

Dentre as diversificações pedagógicas e avaliativas desenvolvidas no Colégio, ressaltamos a importância da agraciação de Honra Mérito. Ao adentrar o ano letivo, os alunos do Colégio Vila Militar, têm computada uma pontuação que deve ser mantida durante todo o ano. Se ocorrer alguma infração, perdem pontos; caso haja algum destaque educacional ou disciplinar, ganham pontos extras. A soma desses pontos às notas bimestrais é revertida em premiação, diplomas de Honra ao Mérito, e, ao final do ano, medalha de honra.

Andrea Avelar, Diretora Pedagógica do Colégio, acrescenta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, define que a avaliação do aluno deve ser realizada de maneira contínua e cumulativa, priorizando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados ao longo de um período em vez de apenas notas finais e assim é feito, pois o desempenho do estudante também é avaliado em atividades do dia a dia, que não valem nota. Com elas, os professores conseguem caracterizar as dificuldades apresentadas, e, após essa análise são propostos encaminhamentos para cada aluno. “As atividades avaliativas são entendidas como momentos de aprendizado e não somente de tirar notas”, diz Andrea. “Os gestores são primordiais para que essa mudança de perspectiva aconteça. É importante realizar estudos que discutam a função da avaliação e levar em conta a formação dos docentes, a faixa etária atendida e as concepções institucionais”.

No Colégio Vila Militar Unicampo não se associa boas notas apenas a premiações, já que isso pode inibir o aprendizado e a valorização do conhecimento. A avaliação não tem caráter meramente classificatório e nem contribui para a cultura de recompensas. Ao contrário, a premiação é um estímulo para que os educandos se dediquem em todos os aspectos escolares.

Comemorar as conquistas daqueles se destacam em um ambiente escolar é um estímulo aos estudantes, uma benevolência aos professores e um agradecimento aos familiares. Diante disso, o Colégio Vila Militar Unicampo homenageia os alunos que têm bom desempenho educacional, voluntariado e conduta. A cerimônia de Honra ao Mérito acontece uma vez a cada Bimestre para celebrar a dedicação e empenho dos alunos.