Vacinação contra Covid-19 prossegue para idosos entre 84 e 89 anos

Foi retomada nesta terça-feira (02), a vacinação contra Covid-19 para o idosos entre 84 e 89 anos. A Secretaria Municipal de Saúde montou uma estrutura de atendimento na Casa da Cultura (ao lado do Teatro Municipal). O espaço interno foi organizado conforme as normas de distanciamento recomendadas pelas autoridades sanitárias.

O novo lote de vacinas foi entregue pelo governo do Estado na sexta-feira (26). Para que o idoso seja vacinado, é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS. As vacinas são da Astra-Zeneca/Oxford/Fiocruz e da Coronavac/Butantan.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, na quinta e sexta-feira, dias 4 e 5, serão vacinados os idosos acamados também na faixa etária de 84 a 89 anos. Familiares devem telefonar para a Unidade de Saúde de referência para fazer o agendamento da vacina. “Só serão atendidos em casa os acamados, acompanhados de um familiar ou cuidador”, reforça o secretário.

UNIDADES DE SAÚDE E TELEFONES – AGENDAMENTO ACAMADOS

Avelino Piacentini – 3529-1312

Cidade Nova – 3525-6172

Cohapar – 3524-2993

Centro Social Urbano – 3529-2330

Jardim Paulista. – 3525-9406

Tropical – 3525-6321

Alvorada – 3525-8243.

Damferi – 3525-3008.

Vila Guarujá- 3523-1069.

Lar Paraná – 3524-5121.

Modelo – 3525-8853.

Pio XII – 3525-4337.

Distrito de Piquirivaí – 3572-1161.

Vila Urupês –3523-7420.

Fortunato Perdoncini – 3525 3987

Copacabana – 3523-8217