Prefeito de Campo Mourão adere a consórcio para compra de vacinas

O prefeito Tauillo Tezelli pediu a inclusão de Campo Mourão no consórcio que a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) vai instituir para compra de vacinas contra o Covid-19. O debate sobre a formação do consórcio de municípios foi realizado no sábado pela FNP.

Atualmente, no mundo, há 10 vacinas aprovadas e mais de 230 em fase de testes. Com apoio de todos os participantes, a entidade pretende pactuar, com governantes das médias e grandes cidades, o início e cronograma da construção do consórcio.

“O Coronavírus é uma realidade e pode ser que tenhamos que vacinar a população com alguma frequência. Então, a constituição desse consórcio não é tardia. Estamos liderando essa ação pensando não só na urgência, mas também no futuro”, disse o presidente da FNP, Jonas Donizette.

Por enquanto, a expectativa é a formação de um grupo de trabalho, com representantes de cidades que já estão em tratativas para a compra de vacinas. Essa ação correria em paralelo a constituição do consórcio, que deve acontecer ainda em março. Além de vacinas, o consórcio também vai ser desenhado para a compra de equipamentos, medicamentos e insumos.

“A gente espera que isso facilite negociações, pois o objetivo é agregar esforços”, ressalta o prefeito Tauillo. A FNP afirma que não há interesse de competição com o Ministério da Saúde e governos estaduais, mas dar uma linguagem única para um problema que tem a mesma gravidade para todos.