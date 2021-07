Vacinação contra Covid-19 para faixa etária de 39 anos nesta segunda

Prossegue nesta segunda-feira (19) a imunização da população em geral contra Covid-19 que já completou 39 anos de idade. Isso foi possível com o recebimento de nova remessa de vacina no fim de semana. O atendimento continua na Casa da Cultura e estacionamento da Unespar, das 8h30 às 16 horas.

Também continua nesta segunda-feira, no período da manhã, nas Unidades de Saúde do Damferi, Centro Social Urbano e Jardim Tropical, a segunda dose da Astrazeneca para quem recebeu a primeira dia 24 de abril ou antes. Já na terça, dia 20, nos mesmos locais e horário, recebem a segunda dose da Sinovac pessoas de 47 e 46 anos, vacinados com a 1ª dose dia 26 de junho, assim como profissionais da Educação, vacinados dia 28 de junho.

Na quarta-feira (21), também nas três Unidades de Saúde das 8 às 11h30, estará disponível a segunda dose da Astrazeneca para quem tomou a primeira dia 28 de abril ou antes. Para ser vacinado é necessário apresentar comprovante de endereço, cartão do SUS e, no caso da segunda dose, o comprovante da primeira.

“Pedimos que as pessoas fiquem atentas às informações diárias divulgadas pelas mídias oficiais do município e imprensa da cidade para não perder os prazos”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.