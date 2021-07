Rapaz denuncia agressão e PM encaminha suspeitos para delegacia

Um jovem de 18 anos foi agredido neste fim de semana, na avenida Ney Braga, nas imediações do Cemitério Municipal São Judas Tadeu, em Campo Mourão. Ele solicitou apoio da Polícia Militar, informando que enquanto caminhava com mais três amigos, um ciclista passou por eles e reclamou da maneira com que eles estavam andando pela via.

Neste momento, segundo a vítima, iniciou-se um desentendimento entre as partes. Momentos depois, o rapaz disse que o acusado retornou em um veículo, acompanhado de mais dois jovens, e começaram a agredi-lo com tapas e socos.

Com base nas informações, os policiais realizaram patrulhamento e localizaram os suspeitos. Foram identificados um homem de 49 anos, o filho dele (adolescente) e mais um jovem, também menor de idade.

Os três foram reconhecidos pela vítima como sendo os agressores. A PM encaminhou todos os envolvidos para a delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal.