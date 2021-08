Vacinação contra Covid-19 para 32 anos nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde dará continuidade nesta terça-feira (10), à vacinação contra Covid-19 para quem já completou 32 anos de idade. O atendimento será na Casa da Cultura e estacionamento da Unespar, das 8h30 às 16 horas. É necessário apresentar comprovante de endereço e documento pessoal.

“Pessoas que por algum motivo perderam o prazo de vacinação (1ª dose) também serão atendidas”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele lembra que graças o avanço da vacinação os casos ativos da Covid-19 tiveram queda de mais de 70 por cento. O reflexo pode ser constatado pela redução na procura pela Central de Triagem e na UPA, assim como nos leitos hospitalares.

“Temos feito todo o esforço possível para agilizar a vacinação assim que recebemos as doses. E reforçamos o pedido para quem já está imunizado com a primeira que fique atento ao comprovante para não perder os prazos para a segunda dose”, reforça o secretário. Quem quiser colaborar com a campanha de assistência social pode levar um quilo de alimento não perecível.