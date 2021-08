Homem é espancado por dois rapazes após se “intrometer” em acidente

Um homem de 39 anos foi espancado na madrugada desta segunda-feira, por dois rapazes, na rua Peabiru, na esquina do Estádio Municipal. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou um casal, que repassou informações sobre o ocorrido.

O casal relatou que estava de carro e após se envolver em um acidente de trânsito com um motociclista, a vítima teria aparecido do nada e começado a interferir no acordo entre os envolvidos, inclusive teria orientado o motociclista a ir embora.

Foi então que dois rapazes que passavam de bicicleta pelo local teriam parado e cometido as agressões, com socos e chutes. Ainda segundo o casal, quando começaram as agressões eles se afastaram do local até a chegada da PM.

Uma equipe do Samu prestou socorro à vitima e a encaminhou ao Hospital Pronto Socorro. O motociclista, que teria cruzado a preferencial e atingido o carro em que estava o casal, saiu do local assim que aconteceu a batida.