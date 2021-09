Vacinação contra Covid-19 chega  à faixa etária de 20 anos em CM

Nesta quinta-feira (16) a vacinação contra Covid-19 em Campo Mourão chega à faixa etária de 20 anos ou mais. O atendimento continua na Casa da Cultura e estacionamento da Unespar (drive thru). No período da manhã, das 8h30 às 13h30, serão atendidos os jovens que já completaram 21 anos. Quem tem 20 anos completos será atendido à tarde (13h30 às 19 horas). É necessário apresentar comprovante de endereço e documento pessoal.

“Tudo indica que até a próxima semana concluiremos a vacinação com primeira dose da população adulta da nossa cidade”, analisa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele lembra que quem perdeu o prazo de primeira dose também será atendido.

O secretário chama atenção para o número de contaminados pela doença que tem aumentado e que nesta quarta-feira (15), mais dois óbitos foram registrados no município. “É preciso que a população mantenha os protocolos básicos de segurança porque a pandemia ainda não acabou”, lembra.

Ele reforça que só estará completamente imunizada a pessoa que receber as duas doses da vacina. Por isso é fundamental quem já tomou a primeira ficar atento à data que consta no comprovante de vacina. O atendimento para a segunda dose é realizado nas unidades de Saúde dos bairros Damferi, Vila Urupês e no Centro Social Urbano.