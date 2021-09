Rapaz armado de faca faz ameaças e é baleado pela PM em Luiziana

Um rapaz de 22 anos foi ferido a tiros pela Polícia Militar na cidade de Luiziana, após perseguir dois jovens e ainda tentar ferir um dos policiais. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira.

De acordo com as informações, para escapar do suspeito, dois rapazes correram em direção ao destacamento da Polícia Militar, onde pediram ajuda. O jovem armado com a faca os perseguiu ao chegar ao destacamento não acatou a ordem policial de soltar a arma.

Além disso, ele ainda teria partido para cima de um dos policiais. Foi então que o outro policial disparou três tiros, segundo informou o site Luiziana Notícias.

Ferido, o rapaz foi atendido pela equipe de plantão da Secretaria de Saúde e encaminhado pela ambulância do município ao hospital Santa Casa de Campo Mourão.