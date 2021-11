Vacinação contra a covid para adolescentes de 13 anos em CM

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão vacina adolescentes de 13 anos, nascidos até 31 de maio de 2008, nesta quarta-feira, das 8h30 às 16h. Também poderão ser imunizados amanhã, quem tem 14 anos e nasceu depois de junho de 2007.

A vacinação em Campo Mourão tinha parado nos 14 anos nascidos até 31 de maio de 2007. A imunização acontece presencialmente e por drive-thru, na Unespar.

Os adolescentes deverão levar documento com foto, CPF ou cartão SUS e estar acompanhados de um responsável. Também deverão apresentar comprovante de residência com endereço válido em Campo Mourão em nome do responsável.