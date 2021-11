Articulação entre as campanhas de arrecadação de brinquedos para crianças no natal

Representantes de instituições que tradicionalmente realizam campanhas de arrecadação de brinquedos para distribuição as crianças no Natal reuniram-se com dirigentes da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) na manhã desta segunda-feira (8/11). O encontro foi organizado pela entidade empresarial e a iniciativa teve por objetivo não apenas oferecer os meios necessários para fomentar a arrecadação, mas também promover uma maior articulação entre as várias campanhas para que o maior número possível de crianças carentes ou assistidas por entidades recebam presentes neste Natal.

Uma das metas é evitar que entidades assistenciais sejam beneficiadas por mais de uma entidade sociais, enquanto outras não são contempladas por nenhuma campanha realizada na cidade. Cerca de 15 instituições estiveram representadas na reunião, entre lojas maçônicas, clubes de serviço, cooperativas de crédito, bancos, entidades empresariais e instituições de ensino.

O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, apresentou a proposta da realização de uma campanha publicitária pela entidade empresarial conclamando a comunidade mourãoense a fazer doações de brinquedos novos ou usados (mas em bom estado de conservação), nas diversas campanhas que as instituições promovem na cidade. Por unanimidade, a proposta foi aceita e a Acicam vai utilizar os órgãos de imprensa e as suas redes sociais para solicitar a população à doação de brinquedos.

Cada entidade fará a sua tradicional campanha, mas neste ano com o apoio da Acicam no que diz respeito a divulgação e suporte. Ficou estabelecido ainda que cada entidade define a entidade ou comunidade a ser beneficiada. A Acicam também vai distribuir presentes às crianças nas visitas que o Papai Noel da entidade fará aos jardins Lar Tropical (dia 13 de dezembro) e Lar Paraná (14 de dezembro), com a entrega de presentes às crianças. No dia 14, o Papai Noel estará na Vila Acicam.

“Aqueles que desejam contribuir, que querem tornar este Natal mais feliz para muitas crianças mourãoenses, basta entrar em contato com a Acicam ou com as entidades locais que tradicionalmente realizam campanhas de arrecadação de brinquedos nesta época de Natal”, orienta o presidente da Acicam.