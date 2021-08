Vacinação avança e casos ativos de Covid já caíram 73 por cento, em CM

Nas últimas seis semanas os casos ativos da Covid-19 tiveram redução de 73 por cento em Campo Mourão. Para o secretário municipal de Saúde, os números comprovam a eficácia da vacinação, que nesta quarta-feira (04) atende a faixa etária de 34 anos. A redução de atendimentos na Central de Triagem e na UPA, assim como a ocupação de leitos hospitalares é outro indicativo positivo.

“Temos feito todo o esforço possível para agilizar a vacinação. Já temos a informação que o governo do Estado está recebendo novos lotes de vacina do governo federal e com isso certamente poderemos retomar novas faixas etárias ainda esta semana”, salienta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Pelo levantamento realizado pela Secretaria, no dia 26 de junho o município registrava 1.797 casos ativos. Na semana seguinte baixou para 1.287 e o mês de julho fechou com 476 casos. Nesta terça-feira, os casos ativos reduziram ainda mais, chegando a 456. Um total de 33 pacientes do município estão internados em leitos hospitalares, dos quais 15 em enfermaria e 18 em UTI’s.

“A gente já esperava números mais favoráveis com o avanço da vacinação, mas é sempre bom alertar que a pandemia não acabou”, adverte o secretário, ao lembrar que o setor de Fiscalização do município continua trabalhando para fazer cumprir as medidas restritivas determinadas por decreto municipal.