CM/Futsal recebe o Foz, em jogo que vale a liderança do grupo na LNF

Em clima de decisão, Campo Mourão Futsal e Foz Cataratas entram em quadra na tarde desta quarta-feira (04), na Arena UTFPR, em Campo Mourão, em jogo que vale a liderança do grupo C da Liga Nacional.

As duas equipes estão com 22 pontos em 12 jogos disputados, e Campo Mourão é o líder do grupo por ter maior saldo de gols. Quem vencer dará um enorme passo para terminar a primeira fase em primeiro, uma vez que restam poucos jogos para o final da fase inicial da LNF. No primeiro confronto entre Campo Mourão e Foz, ainda no primeiro turno, vitória do carneiro tricolor por 6 a 3 na tríplice fronteira.

Estreia – O Campo Mourão Futsal vive a expectativa da estréia do recém contratado ala Zaza, que veio da Rússia e foi destaque da LNF em 2020 atuando pelo Praia Clube (MG). O jogador aguarda liberação da FIFA para entrar em quadra. Por outro lado o técnico Sergio Lacerda não poderá contar com o ala Selbac, expulso no último jogo diante do Brasília.

O duelo será transmitido ao vivo pela LNFTV a partir das 16h45 no site da TVNSports.