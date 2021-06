Vacina para novas faixas etárias ainda não chegou

A vacinação contra Covid-19 prossegue nesta quarta-feira, dia 23, para trabalhadores da Educação do ensino básico, superior e profissionalizante com 35 anos ou mais. Também será aplicada a segunda dose da vacina Sinovac em quem tomou a primeira em 28 de maio ou antes. O atendimento será no período da manhã (8 às 12 horas), na Casa da Cultura e Unespar (drive thru).

A continuidade da imunização por faixa etária geral depende do envio de nova remessa pelo governo do Estado. “As pessoas estão nos cobrando sobre a faixa etária, mas para isso temos que receber mais doses. Sempre que o governo envia já vem definido o público a ser imunizado”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Nesta terça-feira (22), também no período da manhã, o atendimento é para trabalhadores da área da Saúde com 40 anos ou mais (biólogos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, médicos veterinários, terapeutas ocupacionais, odontólogos e profissionais da Educação Física.