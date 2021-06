CM/Futsal perde em Brasília, mas segue líder do grupo

Em noite infeliz, o Campo Mourão Futsal parou no sistema defensivo do Brasília (DF), e sofreu sua segunda derrota na Liga Nacional. Depois de encerrar o primeiro tempo empatando em 0 a 0, o time mourãoense acabou sofrendo dois gols no início da segunda etapa, chegou a descontar em cobrança de tiro livre, mas perdeu outras duas oportunidades, uma há 18 segundos do fim do jogo, e antes do apito final ainda sofreu o terceiro gol em falta direta bem aproveitada pela equipe brasiliense.

Apesar do resultado, o carneiro tricolor segue líder do grupo C, com 10 pontos em seis jogos e retorna da incursão ao triângulo mineiro e Planalto Central, com 50% de aproveitamento em dois jogos disputados. No sábado venceu o Praia Clube por 3 a 2, em Uberlândia.

Sem tempo para descanso, o elenco desembarca em Campo Mourão na tarde desta terça-feira, e na quinta (24), recebe o Praia Clube (MG) na Arena UTFPR (Belin Carolo), para mais um compromisso da Liga Nacional.