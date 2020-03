Vacina contra gripe será retomada nesta sexta com 3 mil doses

A campanha de vacinação contra a gripe (H1N1) do Ministério da Saúde, iniciada na segunda-feira, será retomada nesta sexta-feira (27) pela Secretaria Municipal de Saúde. Um total de 3 mil doses foram recebidas nesta quinta-feira (26) pelo município através do governo do Estado, que repassa o medicamento adquirido pelo Ministério da Saúde.

Como o número de doses não é suficiente para imunizar todo o público alvo, a vacinação será feita por faixa etária. Por isso, nesta sexta, serão vacinados idosos entre 75 e 79 anos. “Pedimos encarecidamente que a população respeite essa faixa etária. Não é preciso desespero e aglomeração porque a vacinação foi antecipada este ano e na terça-feira o Estado enviará mais lotes”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele lembra que no início da semana foram vacinados cerca de 2 mil profissionais de Saúde e em torno de 2 mil idosos, a maioria na faixa etária acima de 80 anos. “Então já temos 4 mil pessoas imunizadas e conforme as vacinas forem chegando vamos atendendo os demais grupos preconizados pelo Ministério da Saúde”, reforça o secretário.

Este ano a vacinação é realizada em escolas da rede municipal. Somente na Vila Guarujá e Distrito de Piquirivaí será nas Unidades de Saúde. Os locais de vacinação por bairro são: Cidade Nova (Escola Cidade Nova); Cohapar (Escola Eroni Maciel Ribas); CSU (Escola Parigot de Souza); DAMFERI (Escola Constantino Lisboa de Medeiros); Lar Paraná (Escola Monteiro Lobato); Jardim Modelo (Escola Ethanil Bento de Assis); Jardim Paulista (Centro da Juventude); Tropical (Escola Domingos José de Souza) e Vila Urupês (Escola Urupês).

O secretário alerta que a vacina contra a gripe não previne contra o Coronovírus. Para vacinação de idosos acamados familiares devem entrar em contato pelo telefone da Secretaria de Saúde (44-3018-1630).