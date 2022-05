Vacina contra gripe está disponível em todas as unidades até dia 3

Se não for prorrogada pelo Ministério da Saúde, termina na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, a campanha nacional de vacinação contra contra Influenza (gripe). O imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município para os grupos prioritários definidos pelo Ministério.

Podem tomar a vacina contra influenza idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e forças armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade.

SARAMPO

Também está disponível a vacina contra o sarampo para trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). A orientação é levar documento pessoal e carteira de vacinação.