Carneiro no Buraco: Buffet Mundial já vendeu 70% dos convites

O Buffet Mundial estará realizando o almoço Carneiro no Buraco no próximo dia 10 de julho. O evento será no Recanto do Criador e 70% dos convites já estão vendidos. Cada convite custa R$ 60,00. Criança de 6 a 10 anos pagam R$ 30,00.

“A aceitação ao almoço está além das expectativas. Foram vendidos convites para mais 15 cidades da Comcam, e várias cidades do Paraná e também de outros estados”, destaca o empresário Márcio Cruz da Silva, responsável pelo evento.

Ele revela que todos os convites dão direito a um prato e uma caneca personalizada. Outro atrativo para a grande procura pelos convites é a Prova Nacional 3 Tambores que ocorre nos dias 9 e 10 de julho, no Parque de Exposições .

“Os competidores estão comprando convites e trazendo familiares que estarão vindo para ver o filho participar das provas. Outro fator que está ajudando muito na venda de convites é que alguns Moto Clubes do Paraná então vindo para o almoço. Eles vão chegar já no sábado movimentando os hotéis , restaurantes e barzinhos na cidade”, disse Silva.

O Moto Clube de Campo Mourão Cachorrão do Asfalto confirmou presença também. Pessoas de outras cidades estão comprando e reservando o convite por meio de Pix. No dia 10 de julho o evento será aberto a partir das 10 horas.

Os pontos de venda do convite são: Pet Shop Mundo Animal ( em frente ao portão principal do Supermercado Paraná do Centro); Loja Club Rosa (na esquina da Prefeitura Municipal de Campo Mourão) e no CNA Idiomas. Mais informações e ingresso pelo Whatsapp (44) 9 9925 2268.

CARDÁPIO

Almoço

Salada de almeirão com bacon

Arroz branco

Pirão

Carneiro no buraco

SOBREMESA

Mousse de uva