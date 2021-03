Vacina contra Covid-19 para idosos acima de 77 anos nesta terça, com senhas

Prossegue nesta terça-feira (23), a vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 77 anos ainda não imunizados. A vacinação para essa faixa etária já foi iniciada na semana passada, mas o número de doses enviadas pelo governo do Estado não foi suficiente para todos. Na sexta-feira (19) o município recebeu mais 920 doses.

A estrutura de atendimento continua na Casa da Cultura (ao lado do Teatro Municipal), das 8h30 às 16 horas, agora com distribuição de senhas. Também haverá atendimento pelo sistema drive thru. “Vamos continuar com a imunização das pessoas acima de 77 anos na terça e na quarta, dia 24, iniciaremos a faixa etária de 76 anos”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele reforça que devem ser obedecidas as normas de distanciamento e a faixa etária. “Na semana passada pessoas mais novas foram até lá querendo a vacina e outros levando dois ou até três acompanhantes. Precisamos de colaboração para não tumultuar o trabalho”, orienta o secretário. Para ser vacinado é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS.

TRABALHADORES DA SAÚDE

O secretário informa ainda que Campo Mourão ainda não recebeu do governo do Estado doses de vacina para continuar a imunização dos cerca de 1.000 trabalhadores da saúde da rede privada que estão aguardando a primeira dose.

“Campo Mourão é o único município da região que ainda não recebeu vacina para todo esse público e por isso já encaminhamos um ofício ao secretário estadual Beto Preto para que sejam enviadas as doses”, frisou o secretário.