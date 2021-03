Covid-19 leva mãe e deixa filho recém-nascido

As mortes pela covid-19 deixam um rastro de muita dor e sofrimento para as famílias. Na madrugada desta segunda-feira, uma mulher de 30 anos, que havia dado à luz há poucas semanas, não resistiu às complicações da doença e morreu no hospital Santa Casa, deixando o bebê aos cuidados do pai.

Rakleine Belinato Silvério, foi a 128ª vítima do coronavírus. Uma amiga informou que ela teve tempo de amamentar o filho apenas uma vez, logo após o nascimento, antes de ser intubada.

A morte causou grande comoção nas redes sociais. Um pouco antes de dar à luz, Rakleine publicou uma carta aberta em seu Facebook, falando a emoção pela chegada do filho. Confira: “Filho você ainda nem chegou, mas seu nome nas minhas orações não faltou. Te detalhei para Deus, e suspeito que Ele está te preparando além do jeitinho que tanto pedi (Ele sempre fez assim). Além de você, sei que Ele está preparando o nosso encontro, e eu oro para que seja logo, mas confio na data que por Ele já foi escolhida. Meus olhos enchem de lágrimas quando falo de você, e imagino a gente junto. Você é a ansiedade que pulsava meu coração, mas que Deus sempre disse a minha alma: “O tempo é meu, eu não falho e você só precisa ter calma”. Para o seu futuro não prometo muito, mas tenho convicção que continuará o costume que antes de você nascer eu já tinha: Cobrir de orações a sua vida. Daqui há um tempo, estaremos juntos, na mesma casa, com encontros marcados algumas madrugadas, e o que muitos acreditam ser um fardo, eu vou ter a certeza que é um recado do céu para mim. E nesses dias vou lembrar das vezes que orei de madrugada, e confie no silêncio de Deus, e via em seu silêncio o seu carinho, dizendo: É impossível para muitos, mas para mim os seus sonhos são possíveis.”