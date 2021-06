Vacina contra Covid-19 chegará à faixa etária de 51 anos até sexta

Pela programação elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde, na próxima sexta-feira (18), a vacinação contra Covid-19 chegará à faixa etária de 51 anos do público em geral. Nesta segunda-feira (14), até as 16 horas, a imunização atende pessoas que já completaram 55 anos na Casa da Cultura e pelo sistema drive thru na Unespar. Também nesta segunda, no Centro Social Urbano, até as 13 horas, serão vacinados trabalhadores da Educação (ensino superior) com 50 anos ou mais.

A campanha “Acelera Vacinação” visa imunizar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo possível. “Para isso nossas equipes trabalharam até no domingo”, observa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele conclama que sejam respeitadas as faixas etárias de acordo com o calendário.

Nesta terça-feira (14), na Casa da Cultura e Unespar, será atendida a faixa etária de 54 anos. Já no CSU, das 8h30 às 13 horas, os profissionais da Saúde com 45 anos ou mais (biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, médicos veterinários, terapeutas ocupacionais, odontólogos, e profissionais da educação física).

Na quarta-feira (16), a vacinação chegará ao público que já completou 53 anos e na quinta (17), a faixa etária de 52 anos. Na sexta-feira a programação contempla as pessoas de 51 anos. Em todos os casos a pessoa deve levar RG, CPF e comprovante de residência. Quem quiser pode levar também um quilo de alimento não perecível ou material de limpeza para ajudar na campanha de assistência a famílias carentes.