Atleta de Campo Mourão conquista o tetra brasileiro nos 400 metros

O atleta mourãoense Lucas Carvalho conquistou o tetracampeonato brasileiro na prova de 400 metros rasos no Troféu Brasil Adulto de Atletismo, que terminou no domingo (13), em São Paulo. Ele obteve o tempo de 45.69, melhor marca do Brasil este ano. A atleta Flavia Maria foi campeã brasileira na prova de 800 metros rasos.

Com os resultados na competição, que é a mais importante no calendário do atletismo nacional, a equipe Campo Mourão Unimed-Fecam-Assercam é a 8ª melhor do Brasil. “Somos a melhor equipe paranaense na classificação geral”, disse o técnico Paulo Cesar da Costa.

Entre as 140 equipes que participaram do Troféu Brasil, a equipe feminina ficou em 7° lugar e a masculina em 15º. No resultado por atletas, além do desempenho de Lucas, destaque para Flavia Maria (campeã 800 metros rasos, 4° no revezamento 4 x 400m misto, 5° nos 1.500 e no revezamento 4 x 400 feminino).

“Nosso Atletismo é um orgulho para Campo Mourão. Isso começou com a Lei de Incentivo ao Esporte para apoiar as associações e esse trabalho feito na base, há mais de 20 anos, vem colecionando títulos, divulgando a cidade. Tanto que ganhou o reconhecimento do governo do Estado, que vai nos contemplar com uma pista de atletismo. Parabenizamos todos esses atletas que nos representam tão bem”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.

A equipe de Atletismo de Campo Mourão tem patrocínio da Fecam através da Lei de Incentivo ao Esporte, Assercam, Unimed, Expresso Nordeste, Clinicsport, médico Artur Andrade, Tawwab Esfiras, Depósito Marinho, Mercado São José, Ligue, Unopar, Nota Paraná e Comitê Brasileiro de Clubes.