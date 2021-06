Vacina contra Covid-19 chega a público geral, de 56 a 59 anos, em CM

A partir desta sexta-feira (11) e também no sábado (12), o município de Campo Mourão inicia a vacinação para o público em geral, pelas faixas etárias de 59, 58, 57 e 56 anos. A campanha “Acelera Vacinação” será realizada em três turnos, na Casa da Cultura e pelo sistema drive thru em frente a Unespar.

Na parte da manhã (8 às 12 horas) serão atendidas as pessoas de 59 anos; das 12h30 às 16h30 a partir 58 anos completos e à noite (17 às 21 horas), a faixa etária dos 57 anos. No sábado (12), das 8h30 às 12 horas, será destinada a quem já completou 56 anos.

“Recebemos mais 4 mil doses e assim temos condições de acelerar a imunização por faixa etária. Vamos conseguir ultrapassar 30 mil pessoas com a primeira dose, o que representa cerca de 40 por cento da população adulta”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Até quarta-feira (9), foram imunizadas 36.178 pessoas, das quais 25,4 mil com a primeira dose e 10,7 mil já com a segunda. O secretário reforça que a estrutura do município está voltada a vacinar o maior número possível de pessoas. Profissionais de algumas unidades de Saúde foram deslocados para ajudar na campanha.

Nesta semana já foram imunizados trabalhadores da Saúde, Educação, Assistência Social, pessoas com comorbidades acima de 18 anos, além de gestantes e puérperas. Nesta quinta-feira (10), vão receber a primeira dose trabalhadores do sistema prisional e pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais. É necessário levar atestado médico ou documento comprobatório.

Ainda nesta quinta recebem a primeira dose profissionais da área da saúde com 50 anos ou mais (biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, médicos veterinários, terapeutas ocupacionais, odontólogos e profissionais de educação física). É obrigatória a apresentação da carteira do conselho, documentos pessoais e comprovante de residência.