Invicto na Liga Nacional, CM/Futsal visita hoje o Tubarão

Invicto na Liga Nacional 2021, o Campo Mourão Futsal entra em quadra na noite desta quinta-feira (11), às 19h00, para enfrentar o Tubarão (SC), fora de casa, em jogo válido pela sexta rodada da competição.

Vice-líder do grupo C, com 7 pontos em 3 jogos, o carneiro tricolor chegou à cidade de Tubarão somente na manhã desta quinta-feira, depois e tentar adiamento do jogo por conta de problemas operacionais, e ter o pedido negado pela Liga e o adversário, que tem 4 pontos e é o oitavo colocado. O jogo, que seria realizado em Campo Mourão, teve uma inversão de mando acatada por ambas as equipes. Porém, de imediato o clube mourãoense foi surpreendido por problemas de ordem operacional e tentou o adiamento da partida, pedido que acabou indeferido pela entidade.

AO VIVO

Para assistir a partida acesse o site da TVNSports e veja ao vivo pela LNFTv. É preciso ser assinante da plataforma de streaming, que transmite 100% dos jogos da Liga Nacional.

Veja a classificação do grupo C: