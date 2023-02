Vacina bivalente contra Covid para idosos acima de 90 anos começa nesta quinta

A Secretaria de Saúde de Campo Mourão, recebeu nesta semana as primeiras doses da vacina bivalente da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19. A vacinação dos grupos prioritários será iniciada na quinta-feira (2) com imunização de idosos a partir de 90 anos.

O atendimento será no Centro Social Urbano, das 8 às 18:30 e nas UBS Urupês, Damferi, Paulista e Modelo, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas. Na sexta-feira, dia 3, será iniciada a vacinação dos idosos acamados em seus domicílios. A vacina bivalente protege, também, contra a variante Ômicron.

Para ter acesso à vacina bivalente, a pessoa deve ter tomado pelo menos duas doses do esquema primário, com a vacina monovalente, aplicada em todo o País desde 2021. Além disso, a última dose deve ter o intervalo de no mínimo quatro meses.

Pessoas não vacinadas ou que receberam apenas uma dose da vacina monovalente devem iniciar ou completar o esquema primário (básico) com duas doses de vacina monovalentes. Após completar este esquema, a dose bivalente poderá ser aplicada com intervalo mínimo de quatro meses da última dose recomendada.

Como ainda não há doses para atender todos os públicos simultaneamente, o Ministério da Saúde recomenda o escalonamento de prioridades dentro dos grupos, considerando os de maior risco, até que todos possam ser contemplados.