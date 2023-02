“Papa-pilhas” já recolheu mais de 3,3 mil quilos em dois anos

Mais de 3,3 mil quilos de pilhas e baterias usadas foram recolhidos pelos cerca de 50 “papa-pilhas” colocados em pontos estratégicos de Campo Mourão. A iniciativa é resultante de uma parceria do Sicoob Metropolitano com o município, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA).

Os “papa-pilhas” são recipientes de papel colocados em pontos estratégicos para que as pessoas deem o destino correto dos materiais. Após o recolhimento pela SEMA, a startup Carbon Explore testa as pilhas para pesquisas que visam desenvolver soluções inovadoras para a indústria baseadas em grafeno. Concluídos os testes, as pilhas já recolhidas são descartadas pelo Sicoob Metropolitano.

“Tenho mais em trabalhar em uma instituição que se preocupa com as ações relacionadas ao meio ambiente”, afirma a gerente da agência de Campo Mourão, Célia Furlanetto. Parte do material que não é contaminado, como papel e metal, são encaminhados para a cooperativa local de coletores de recicláveis, contribuindo para o aumento da renda dos associados.