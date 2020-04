Uso de máscara obrigatório a toda população em circulação  

A obrigatoriedade do uso de máscaras por toda a população em circulação em vias e espaços públicos é uma das novas determinações do Decreto nº 8475/2020, publicado neste domingo (12), em edição especial do órgão oficial eletrônico do município. Pelo decreto podem ser usadas máscaras de tecido de fabricação caseira.

O mesmo decreto acresce e altera dispositivos, bem como prorroga o prazo previsto no decreto anterior até o próximo dia 20 de abril para as restrições de atividades comerciais. “Vamos providenciar para oferecer máscaras para a população”, explicou o prefeito Tauillo Tezelli.

Ao justificar a prorrogação e novas determinações no decreto, ele disse que estão sendo seguidas recomendações técnicas de profissionais da área da Saúde. “De um lado temos os técnicos pedindo pelo menos mais uma semana de isolamento social e também o Ministério Público Estadual e do Trabalho com recomendações administrativas. Da outra temos a pressão dos empresários por conta do colapso econômico. E não sabemos se estamos no começo, no meio ou no fim desse problema”, ponderou o prefeito.

Outra determinação do decreto é que mercados e supermercados somente poderão vender gêneros alimentícios, congêneres e produtos de higiene e limpeza, ficando proibida a venda de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, artigos de vestuário, entre outros não essenciais. Hotéis e similares também ficam proibidos de aceitarem novos hóspedes de outras cidades.

“Estamos trabalhando com responsabilidade, com uma equipe pequena, para enfrentar esse problema que ninguém no mundo estava preparado. Todos sofremos em ver o comércio fechado, vendo quase 1.000 famílias pegando cestas básicas na Ação Social. Temos um alto índice de óbito, tanto que a equipe da Secretaria Estadual da Saúde esteve em nossa cidade. De outro lado estamos procurando aumentar os espaços da Santa Casa. Tudo isso deixa a gente em pânico”, completou.