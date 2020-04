Pandemia de Coronavírus e o impacto na economia

A pandemia de Covid-19, que causa tensão no mundo todo, tem gerado também forte impacto na economia. O isolamento social decretado na maioria das cidades, aliado ao fechamento do comércio já começa a causar desemprego e coloca em risco principalmente as pequenas e micros empresas.

Em Campo Mourão, a prefeitura determinou que o comércio permaneça fechado por mais uma semana e que toda a população passe a usar máscara. Enquanto isso a sociedade civil organizada procura meios de contribuir com o município para minimizar os efeitos da pandemia.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) produziu um material elencando a questão econômica em meio a pandemia de coronavírus. Confira as informações no link.IMPACTO ECONÔMICO COVID 13-04 (OKAY) (2)