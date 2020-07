UPA passou por adaptações para atendimento em tempo de pandemia

A pandemia de Coronavírus exigiu várias medidas da administração municipal, uma delas a adaptação da estrutura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento específico a pessoas com sintomas de doenças respiratórias. Com isso, a UPA, montada para atender casos de urgência e emergência de média complexidade, recebeu uma nova porta de entrada, separada da entrada principal. Além de uma tenda para recepção e espera dos pacientes, foi colocado até um banheiro móvel do lado de fora para não misturar os pacientes.

A enfermeira responsável, Simone Pelegrina, que é servidora de carreira do município, explica que com o número de casos em expansão, a procura aumentou muito. Além de adequações, a chegada da Covid exigiu contratação de novos profissionais e treinamentos.

Ela lembra que o atendimento a pacientes com sintomas de Covid-19 tem que obedecer protocolos. “Tem que fazer a coleta para exame, isolamento social, várias orientações, então é um atendimento que exige mais tempo. Tem que ter paciência, pois temos vários protocolos a serem seguidos que começa pelo atendimento aqui e continua em casa”, esclarece.

Pacientes detectados com sintomas de Covid passam pelo teste PCR, coletado com cotonete. “Esse é o teste para quem tem sintomas, coletado entre o terceiro e quinto dia de sintomas. Mas tem que passar por consulta médica. Não é chegar aqui e dizer que quer fazer o teste”, orienta.

Simone lembra que o paciente suspeito de Covid que faz o teste tem que ficar isolado. “Não podemos fazer o teste com uma pessoa suspeita e ela se recusar a ficar em isolamento total. Tem que isolar inicialmente pelo menos até chegar o resultado do teste”, enfatiza.

SANTA CASA

O encaminhamento para o hospital depende da situação clínica do paciente. “No caso de sintomas mais acentuados o médico pede tomografia de tórax”, frisa, ao lembrar que na UPA existe uma estrutura para os primeiros atendimentos, com oxímetro, oxigênio e primeiras medicações.