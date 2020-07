PRF bate recorde e apreende 66 toneladas de drogas no Paraná durante o 1º semestre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 66,1 toneladas de drogas no Paraná durante o primeiro semestre deste ano. Também foram apreendidas 29,5 milhões de carteiras de cigarro e 63 armas de fogo. O balanço foi divulgado pela PRF na manhã de hoje (7).

Do total de drogas apreendidas, 64,6 toneladas são de maconha; 1,1 tonelada de cocaína; e 1.759 pessoas presas. No mesmo período de 2.019, a PRF havia registrado 13,7 toneladas de maconha e 906 quilos de cocaína.

O total de 64,6 toneladas de maconha representa um aumento de quase 5 vezes em relação às 13,7 toneladas apreendidas no primeiro semestre do ano passado. O total de 29,5 milhões de carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai representam um aumento de mais de 2 vezes em relação às 11,9 milhões de carteiras recolhidas no primeiro semestre do ano passado.

O número de pessoas presas aumentou 38% em relação ao ano passado, quando os agentes prenderam 1.273 pessoas. No primeiro semestre deste ano, 1.759 pessoas foram presas. Destas, 299 por envolvimento com o tráfico de drogas e 283 tinham relação com o contrabando.

Entre os meses de janeiro e junho deste ano, as equipes da PRF apreenderam ainda 7 toneladas de agrotóxicos, contra 805 quilos apreendidos no mesmo período em 2.019.

Ao longo de todo o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 63 toneladas de drogas.

OPERAÇÕES

A PRF, no primeiro semestre, realizou diversas operações onde o policiamento orientado pela inteligência ajudou a aumentar o número de apreensões e prisões relacionadas ao tráfico de drogas e ao contrabando. Nessas operações, mais de 20 toneladas de maconha foram apreendidas e mais de 8 milhões de carteiras de cigarros contrabandeados foram interceptados.

PRINCIPAIS APREENSÕES

A maior apreensão de maconha realizada este ano pela PRF em território paranaense ocorreu em Palotina (PR), em abril. Equipes da PRF e da PF apreenderam 8,3 toneladas de maconha, dois fuzis, 14 pistolas e 7,2 mil munições.

No final do semestre, no dia 29 de junho, agentes da PRF apreenderam 3,3 toneladas de maconha que estavam escondidas sob uma carga de soja, na BR-272 em Francisco Alves (PR).

Apreensões nas rodovias federais do Paraná:

1º semestre de 2020:

– 64,6 toneladas de maconha;

– 1 tonelada de cocaína;

– 306,5 quilos de crack;

– Total de drogas: 66,1 toneladas;

– 29,5 milhões de carteiras de cigarro;

– 63 armas de fogo;

– 8.041 munições;

– 299 pessoas presas por tráfico de drogas;

– 283 pessoas presas por contrabando ou descaminho;

– 311 veículos recuperados.

1º semestre de 2019:

– 13,7 toneladas de maconha;

– 906,6 quilos de cocaína;

– 308,3 quilos de crack;

– Total de drogas: 14,9 toneladas;

– 11,8 milhões de carteiras de cigarro;

– 116 armas de fogo;

– 12.679 munições;

– 153 pessoas presas por tráfico de drogas;

– 133 pessoas presas por contrabando ou descaminho;

– 296 veículos recuperados.

Fonte: PRF