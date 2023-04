UPA inicia atendimento de Ortopedia

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Mourão iniciou no fim de semana atendimento de Ortopedia para alguns casos de demanda espontânea. São situações de suspeita de fratura em casos de queda ou durante uma atividade física onde ocorre uma torção, por exemplo.

No entanto, quem apresenta dores há vários dias permanece com o fluxo de atendimento na Unidade Básica de Saúde. Em casos de traumas ou politraumas atendidos via SAMU ou SIATE, também permanece o fluxo já existente tendo como referência os hospitais, conforme grade de Regulação.

Para o serviço a UPA conta com raio X digital e a Secretaria Municipal de Saúde contratou um médico ortopedista e técnicos de radiologia e gesso. “É mais uma conquista da população de Campo Mourão que tem um atendimento ainda mais qualificado na UPA”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.