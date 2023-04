Jovem é esfaqueado em Luiziana e levado de helicóptero para Maringá em estado grave

Uma briga entre dois jovens quase terminou em tragédia na tarde desta segunda-feira, 3, na cidade de Luiziana. A vítima teria se desentendido com outro rapaz, que saiu e retornou armado com uma faca, com a qual golpeou várias vezes o jovem.

O rapaz que não teve a identidade ou idade divulgadas, levou diversos golpes de faca pelo corpo inclusive no rosto e pescoço. Ele foi socorrido com urgência e levado ao pronto atendimento de Luiziana.

No entanto, devido a complexidade e a gravidade dos ferimentos, o aeromédico do Samu foi acionado e o rapaz removido de helicóptero para receber atendimento médico em um hospital de Maringá.

A Polícia Militar já identificou o agressor e realizou buscas pela cidade, mas até o momento ele não foi identificado.

Com informações e fotos: Luiziana Notícias